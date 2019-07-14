В Чечне отреагировали на сообщения о насильно вывезенной к жениху москвичке

Информация о том, родители забрали москвичку из женского кризисного центра «Китеж» и насильно увезли в Чечню к жениху, является домыслами. Об этом заявил министр по национальной политике республики Джамбулат Умаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в воскресенье, 14 июля.

По его словам, в регионе нет никакого насилия, тем более, в отношении девушек. «Чеченская Республика не приемлет средневековых проявлений. Насильно у нас женщин замуж не выдают», — подчеркнул он.

Собеседник радиостанции добавил, что обязательно разберется в сложившейся ситуации.

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13 июля активистка Дарья Серенко рассказала о девушке, которая жила с родителями в московской квартире и протестовала против принуждения к замужеству. По ее данным, после того, как москвичка сбежала из дома в женский кризисный центр, родственники поймали ее и насильно вывезли из региона.

Активисты видели ее последний раз в аэропорту — ей перекрасили волосы, она странно себя вела и выглядела «заторможенной». Серенко предположила, что родственники знали о романе девушки с другим русским парнем и поэтому так торопились увезти ее. Известно, что в настоящий момент молодой человек получает угрозы.

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