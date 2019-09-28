Названы последствия извинений по требованию Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, критикуя свадебные ролики с участием выходцев из республики, в которых усматриваются нарушения чеченских традиций, получает политические очки благодаря чувствам местных жителей, действительно осуждающих такое поведение. Такое мнение в беседе с «Кавказским узлом» высказал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Власти знают, что все чеченцы не принимают такое поведение, что осуждают это (...) Это была хорошая для них возможность заработать себе политические очки», — пояснил эксперт.

Он напомнил о том, что для чеченцев до сих пор сохраняют актуальность складывавшиеся веками жесткие правила свадеб. «Когда дочь или сестру выдают замуж и когда ее забирают из дома, проводы производят исключительно женщины. Отцу ни в коем случае нельзя принимать участие в проводах своей дочери», — отметил Кутаев. Также, по его словам, невесте в соответствии с обычаями нельзя радоваться на свадьбе, поскольку это «прощание с отцовским домом».

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За последние несколько дней глава Чечни добился извинений от четырех участников свадеб, пишет «Кавказский узел». 24 сентября на совещании с министрами правительства республики Кадыров раскритиковал некоторые свадебные видео в соцсетях. После этого один из жителей Чечни записал ролик с извинениями за «недостойный поступок», заключающийся в том, что он снялся на видео с дочерью в день ее свадьбы; другой публично покаялся за шутливое общение с невестой; третий также признал, что «допустил оплошность», появившись на видео рядом с невестой, своей племянницей. Помимо этого, женщина, певшая в одном из свадебных роликов, выложила на YouTube обращение, призвав невест не снимать подобные видео и быть бдительными.

В Чечне широко распространена практика публичных извинений за те или иные проступки и деяния. Так, в конце июля на республиканском телевидении вышла программа с подростком, критиковавшим в сети руководство региона, в том числе Кадырова. Весь выпуск, длившийся 46 минут, юноша извинялся и просил прощения. По мнению редакции «Кавказского узла», призывы публичных персон к кому-либо извиниться за что-нибудь провоцируют в сети травлю инакомыслящих.

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