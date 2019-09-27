Кадыров потребовал найти поющего «гори-гори ясно» во время пожара в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился найти человека, который снимал на видео пожар в ТЦ «Гранд-Парк» в Грозном и при этом напевал «гори-гори ясно». Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по республике.

Чеченский лидер уличил автора ролика в том, что он радуется чужому горю. «Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью?» — возмутился Кадыров.

Он также поручил узнать, кто распространял ложную информацию о пострадавших в пожаре детях. По его словам, на одной из услышанных им аудиозаписей плачущие женщины рассказывали, как видели сгоревших детей, которых выносили из торгового центра. «Как можно такое придумывать? Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?» — добавил глава Чечни.

Пожар в «Гранд Парке» произошел 19 сентября, горело 700 метров торговых площадей. Все сотрудники и посетители были своевременно эвакуированы из здания, никто не пострадал и не погиб.

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