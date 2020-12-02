Объяснено загадочное исчезновение металлического монолита из пустыни американского штата Юта. Фотограф из Колорадо Росс Бернардс рассказал, что видел четверых мужчин, которые демонтировали и увезли объект, передает телеканал Fox13.

В пятницу вечером, 27 ноября, Бернардс приехал с друзьями в Юту, чтобы снять монумент с помощью дрона. По его словам, к монолиту подошли четверо мужчин, двое из них начали толкать предмет ногами.

Фотограф утверждает, что монолит упал и издал громкий звук. После этого один из незнакомцев сказал: «Вот почему нельзя оставлять мусор в пустыне». Потом четверо мужчин разобрали монолит на куски, после чего погрузили в машину и уехали.

«Когда они загружали его и уходили, они сказали: "Не оставляйте следов"», — вспомнил фотограф.

30 ноября еще один загадочный металлический монолит появился в Румынии после того, как другое подобное сооружение, обнаруженное в пустыне штата Юта в США, было «удалено неизвестной стороной».

Ранее подобный загадочный металлический монумент был обнаружен сотрудниками отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов на юго-востоке американского штата Юта, однако позже он исчез. Загадочная находка с высокой долей вероятности является работой художника-минималиста Джона Маккракена, который жил неподалеку.