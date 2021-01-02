Очередной загадочный монолит появился в Торонто

Очередной загадочный монолит появился в канадском городе Торонто, сообщает телеканал CTV News.

По его данным, объект высотой приблизительно 3,5 метра появился недалеко от озера Онтарио до утра четверга, 31 декабря. По своей структуре он напоминает найденные до этого монолиты в других местах на планете, в частности, в пустыне в американском штате Юта.

Местные власти сообщили, что не видят угрозу общественной безопасности, поэтому находка останется на своем месте. Также указывается, что неизвестные вандалы разрисовали монолит в Торонто.

Первый загадочный металлический монумент был обнаружен на юго-востоке Юты, однако позже он исчез. Затем несколько мужчин признались в том, что разрушили его. Ответственность за его установку взяла арт-группа, известная как The Most Famous Artist («Самый известный художник»). Позднее загадочные монолиты появлялись в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии.