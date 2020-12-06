Арт-группа взяла ответственность за установку загадочного монолита в пустыне

Арт-группа, известная как The Most Famous Artist («Самый известный художник»), взяла на себя ответственность за установку металлического монолита в пустыне американского штата Юта. Запись об этом объединение сделало на своем странице в Instagram.

Кроме того, арт-группа опубликовала ряд скриншотов статей разных СМИ, рассказывающих о монолите, и подсчитала, сколько всего было их найдено. Затем в аккаунте было размещено фото, на котором один из художников объединения был запечатлен в процессе возведения фигуры. «Думаете, это не были инопланетяне?» — гласит подпись публикации.

В интервью изданию Mashable основатель коллектива Мэтти Мо признался, что не опубликовал фото монолита в Румынии, потому что у него на сайте было только три места для фотографий. «Могу сказать, что мы хорошо известны трюками такого рода, и в настоящее время мы предлагаем подлинные предметы искусства через [онлайн-сервис] monoliths-as-a-service», — пояснил Мо, добавив, что пока не может привести других подробностей.

Первый загадочный металлический монумент был обнаружен сотрудниками отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов на юго-востоке американского штата Юта, однако позже он исчез. Затем несколько мужчин признались в том, что разрушили его. Они объяснили свой поступок тем, что любопытные туристы прибывали, «мусорили и вытаптывали землю». Кроме того, монолиты находили в Румынии и Калифорнии. В общей сложности, художники установили четыре таких фигуры.