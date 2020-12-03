Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии, США. На этот раз монумент обнаружили на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро, передает местная газета The Atascadero News.

По информации издания, монолит обнаружили в среду, 2 декабря. Трехсторонний продолговатый объект может быть сделан из нержавеющей стали, его высота составляет три метра, ширина — почти 46 сантиметров. Калифорнийский монолит сварен на каждом из углов при помощи заклепок, прикрепляющих боковые панели.

Вес монумента составляет около 90 килограммов. Как и в других случаях, неизвестно, как объект оказался на месте, и кто его поставил. Один из туристов рассказал, что был там во вторник, тогда на горе ничего не стояло.

30 ноября еще один загадочный металлический монолит появился в Румынии после того, как подобное сооружение было обнаружено в пустыне штата Юта в США.

Первый загадочный металлический монумент был обнаружен сотрудниками отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов на юго-востоке американского штата Юта, однако позже он исчез. Позже несколько мужчин признались в том, что разрушили его. Они объяснили свой поступок тем, что любопытные туристы прибывали, «мусорили и вытаптывали землю».