Скрывающий боль Гарольд из мемов нашел еще один загадочный монолит в Венгрии и повеселил тысячи людей. Фотография интернет-знаменитости возле металлического объекта появилась на странице Hide the Pain Harold в Facebook.

Герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль» Арато Андраш опубликовал снимок монолита и написал: «Судя по табличке, это подарок от межгалактической федерации». Публикация стала вирусной и за несколько дней собрала тысячи лайков и сотни комментариев.

«Эта штука прям для тебя, Гарольд. Твоя улыбка говорит: "Пришельцы, спасибо за добрый подарок", а в глазах читается: "О черт, нам *** конец"», — пошутил пользователь Сабольч Кальмар (Szabolcs Kalmár). Его сообщение понравилось более 200 людям.

Многие юзеры отметили, что надпись на табличке — на венгерском языке. «Хорошо, что в межгалактической федерации говорят на венгерском… Может быть, там даже живут несколько венгров», — шутили одни комментаторы. «Что ж, получается, они там говорят на венгерском языке. Думаю, может тогда и мне стоит начать его учить», — поддерживали другие.

На данный момент в мире насчитывается более 70 монолитов, обнаруженных в разных странах. В частности, объекты были найдены в США, Великобритании, Германии, Испании, Румынии и Польше.

Первый загадочный металлический монумент появился на юго-востоке Юты, однако позже он исчез. Затем несколько мужчин признались в том, что разрушили его. Ответственность за его установку взяла арт-группа, известная как The Most Famous Artist («Самый известный художник»).

Житель Венгрии Арато Андраш прославился в 2014 году после того, как фотографии с ним превратились в мем. Пользователи сети обратили внимание на его неестественную улыбку на всех снимках. В мимике пожилого человека зрители разглядели плохо подавляемую боль.

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