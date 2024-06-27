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05:08, 27 июня 2024Мир

В Германии обратились к американцам из-за гибели девочки в Крыму

Бизнесмен Дотком призвал американцев вспомнить на выборах о погибшей Лизе Кирнос
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что американцам следует вспомнить о погибшей при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе Лизе Кирнос. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дотком призвал американцев вспомнить о Лизе Кирнос на выборах президента США, которые состоятся в ноябре. Он подчеркнул, что в гибели девочки виноват действующий глава государства Джо Байден.

«Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать в ноябре», — заключил бизнесмен из Германии.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS. Один из снарядов взорвался над пляжем Учкуевка, когда там находилось много отдыхающих. В результате происшествия пострадали 153 человека.

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      Марина Совина
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