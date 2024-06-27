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14:16, 27 июня 2024Россия

В Госдуме призвали ввести налог на бездетность в России

Депутат Госдумы Федоров призвал ввести в России налог на бездетность
Евгений Федоров

Евгений Федоров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров призвал ввести в России налог на бездетность и назвал это формой общественных алиментов. Об этом он рассказал в беседе с «Говорит Москва».

Он отметил, что налог на бездетность — это конкретный механизм, выработанный в период демографического кризиса, Второй мировой войны, в СССР и введенный в 1941 году. По словам Федорова, если в России хотят получить хорошие результаты в области демографии, то необходимо ввести более жесткую форму налога и перераспределять деньги от бездетных людей к семьям с детьми.

«Они потом будут содержать людей, у которых сейчас нет детей, в старости, через бюджет, через государственное строительство. Это вопрос справедливости», — пояснил он.

Федоров добавил, что налог — это перераспределение денег, а не штраф. Государство перераспределяет средства в пользу нуждающихся, и к числу последних относятся семьи с детьми, поскольку их жизненная ситуация хуже. Соответственно, подчеркнул парламентарий, им нужна помощь от тех, у кого детей нет, «неважно, по каким причинам». При этом он считает, что форма налога — электронная или в виде автоматического вычета — не имеет первостепенное значение, важнее введение соответствующего платежа.

Ранее в России захотели запретить идеологию чайлдфри. О подготовке соответствующего законопроекта сообщил заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов. Идеологию сознательного желание не иметь детей в министерстве назвали экстремистски направленной.

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