Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о принудительной эвакуации под Купянском

В Харьковской области расширят зону принудительной эвакуации и включат туда часть населенных пунктов Купянского района. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает РИА Новости.

«Что касается купянского направления, то, учитывая, что серая зона, то есть территория, на которой ведутся активные боевые действия, увеличилась, то мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем совете обороны области об обязательной эвакуации», — заявил чиновник.

Он пояснил, что эвакуация затронет семьи с детьми, число которых он оценил в несколько десятков.

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