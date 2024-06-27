Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:18, 27 июня 2024Бывший СССР

В Харьковской области расширят зону принудительной эвакуации

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о принудительной эвакуации под Купянском

Фото: Donetsk Region Police / Reuters

В Харьковской области расширят зону принудительной эвакуации и включат туда часть населенных пунктов Купянского района. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает РИА Новости.

«Что касается купянского направления, то, учитывая, что серая зона, то есть территория, на которой ведутся активные боевые действия, увеличилась, то мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем совете обороны области об обязательной эвакуации», — заявил чиновник.

Он пояснил, что эвакуация затронет семьи с детьми, число которых он оценил в несколько десятков.

Ранее стало известно о новом прорыве Вооруженных сил России на границе Харьковской области. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», российские силы начали бои за село Сотницкий Казачок.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «У террористов есть сотня подготовленных людей». Полицейские из Дагестана — об атаках боевиков и «спящих ячейках»

      Кирпичи обрушились на строителя в российском городе

      МИД обвинил идеологию ЛГБТ в разъедании западного общества изнутри

      Певица Ханна раскрыла правду о своих пластических операциях

      Лукашенко поручил встряхнуть МИД Белоруссии

      НАСА выделит SpaceX средства на создание корабля для сведения МКС с орбиты

      В российском регионе неизвестные подожгли два релейных шкафа

      В Москве простились с комментатором Дмитриевой

      В Харьковской области расширят зону принудительной эвакуации

      Жителей Севастополя предупредили об «угрозе баллистики»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше