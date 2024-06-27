Стало известно о новом прорыве ВС России на границе Харьковской области

RusVesna: ВС России начали бои за село Сотницкий Казачок в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России начали бои за село Сотницкий Казачок в Харьковской области Украины. О новом прорыве Российской армии стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Армия России начала новый прорыв: на границе Харьковской и Белгородской областей закипели бои еще на одном участке — у села Сотницкий Казачок», — говорится в публикации.

Отмечается, что новый участок фронта находится западнее нынешнего района боев на севере Харьковской области.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о напряженной ситуации в районе Торецка на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. По сообщению Генерального штаба ВСУ, украинские силы также испытывают проблемы на покровском направлении.