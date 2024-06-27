Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 27 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о напряженной ситуации в районе Торецка

Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации под Торецком в ДНР

Фото: Reuters

Ситуация в районе Торецка на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) является напряженной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram заявил генштаб украинской армии.

«Напряженная ситуация на Торецком направлении», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, по сообщениям генштаба, украинская армия испытывает трудности на покровском направлении.

В четверг, 27 июня, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные нанесли удар по пытавшимся окопаться и занять выгодные позиции в районе поселка Белогоровка в ЛНР бойцам ВСУ. По его словам, в ходе аэроразедки российскими операторами беспилотников в районе Белогоровки была выявлена группа украинских военных численностью до взвода с шевронами 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Ранее полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан заявил, что армия страны отступает по всему восточному фронту из-за нехватки боеприпасов. Он также предрек серьезное давление Российской армии на различных направлениях фронта в ближайшие недели.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Товарищи, рыть окопы и строить». В России отправили тысячи мигрантов в зону СВО

      МВД России раскрыло процент совершенных из украинских кол-центров IT-преступлений

      СКР возбудил дело из-за аварии автобуса с фурой на российской трассе

      Рекордсменка мира по плаванию из России обрадовалась отказу от участия в Олимпиаде

      Россиянам подсказали способы вернуться к нормальной жизни после лечения рака

      В России предложили отменить пошлину за регистрацию брака

      IKEA собралась вернуться на Украину

      Армения решила установить дипотношения с Турцией

      Кипр запустит в космос свой первый микроспутник

      В России захотели запретить идеологию чайлдфри

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше