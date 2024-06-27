В ВСУ заявили о напряженной ситуации в районе Торецка

Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации под Торецком в ДНР

Ситуация в районе Торецка на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) является напряженной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram заявил генштаб украинской армии.

«Напряженная ситуация на Торецком направлении», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, по сообщениям генштаба, украинская армия испытывает трудности на покровском направлении.

В четверг, 27 июня, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные нанесли удар по пытавшимся окопаться и занять выгодные позиции в районе поселка Белогоровка в ЛНР бойцам ВСУ. По его словам, в ходе аэроразедки российскими операторами беспилотников в районе Белогоровки была выявлена группа украинских военных численностью до взвода с шевронами 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Ранее полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан заявил, что армия страны отступает по всему восточному фронту из-за нехватки боеприпасов. Он также предрек серьезное давление Российской армии на различных направлениях фронта в ближайшие недели.