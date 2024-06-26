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11:43, 26 июня 2024Бывший СССР

Полковник ВСУ заявил об отступлении по всему восточному фронту

Полковник запаса ВСУ Свитан заявил об отступлении по всему восточному фронту

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают по всему восточному фронту из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

Свитан предрек серьезное давление Вооруженных сил (ВС) России на различных направлениях фронта в ближайшие недели. Полковник заявил о провале ВСУ по всей ширине фронта из-за недостаточного количества боеприпасов.

«Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим», — подчеркнул офицер. Он также пожаловался на недостаточное количество военной помощи от Запада и отсутствие у Украины истребителей F-16.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила командующего восточным фронтом ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля в прорыве ВС России близ населенного пункта Торецк. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Содоля без объяснения причин.

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