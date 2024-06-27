В ЛНР сообщили о нанесении удара по пытавшимся окопаться под Белогоровкой бойцам ВСУ

Марочко: ВС РФ нанесли удар по пытавшимся окопаться под Белогоровкой бойцам ВСУ

Российские военные нанесли удар по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшимся окопаться и занять выгодные позиции в районе поселка Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, в ходе аэроразедки российскими операторами беспилотников в районе Белогоровки была выявлена группа украинских военных численностью до взвода с шевронами 3-й штурмовой бригады ВСУ. После этого артиллерия нанесла удар по обнаруженному скоплению живой силы. Марочко добавил, что понесшие потери бойцы ВСУ «вернулись на ранее занимаемые рубежи».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что местные власти контролируют почти всю территорию региона после взятия российскими войсками Белогоровки. О переходе населенного пункта под контроль России в Минобороны РФ сообщали 20 мая.