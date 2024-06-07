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14:41, 7 июня 2024Бывший СССР

Пасечник сообщил о контроле почти всей территории ЛНР

Пасечник: после взятия Белогоровки власти контролируют почти всю территорию ЛНР

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Власти Луганской народной республики (ЛНР) контролируют почти всю территорию региона после взятия российскими силам населенного пункта Белогоровка. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на ПМЭФ, передает ТАСС.

«Практически 100 процентов. Белогоровка — это был последний населенный пункт. (…) Практически вся территория республики на сегодняшний день освобождена», — сказал он.

О взятии Белогоровки в Министерстве обороны России сообщили 20 мая. В оборонном ведомстве рассказали, что российским военным на этом направлении удалось не только получить контроль над поселком, но и нанести поражение противнику в районе еще нескольких населенных пунктов.

Значение взятия военнослужащими России Белогоровки объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, это улучшит тактическое положение Российской армии и откроет путь к полному взятию под контроль ЛНР.

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      Кристина Есикова
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