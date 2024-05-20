Значение контроля России над Белогоровкой в ЛНР объяснили

Военный эксперт Дандыкин: взятие Белогоровки откроет РФ путь к освобождению ЛНР

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил значения взятия под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). В разговоре с «Лентой.ру» Дандыкин подчеркнул, что контроль над Белогоровкой откроет России путь к полному освобождению ЛНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Белогоровка перешла под контроль России. В ведомстве уточнили, что в ЛНР российские военнослужащие также заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом же направлении боевых действий удалось нанести поражение противнику в районе Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в ДНР.

«Это открывает путь к полному освобождению ЛНР. Сейчас продолжаются жесткие бои, и это достижение позволяет улучшить наше тактическое положение», — объяснил Дандыкин.

Это важно и в моральном плане, и с точки зрения военной составляющей Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Он также рассказал о пути, который остается российским военным для контроля над ЛНР. «Там остается полоса, которая примыкает к ДНР и Харькову. Это сложная местность», — заключил военный эксперт.

15 мая Россия взяла под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области. Село находится на стратегически важной дороге, которая ведет к Токмаку. От города, в свою очередь, идут две важные трассы вглубь региона — на Мелитополь и Бердянск на берегу Азовского моря.