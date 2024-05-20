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13:08, 20 мая 2024Россия

Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ЛНР

МО: подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Белогоровку в ЛНР
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Населенный пункт Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР) перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что в ЛНР российские военнослужащие также заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом же направлении боевых действий удалось нанести поражение противнику в районе Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в ДНР.

Потери противника за сутки на указанном направлении боевых действий составили свыше 340 человек, три танка и три автомобиля. Там же удалось уничтожить четыре склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Россия взяла под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области. Село находится на стратегически важной дороге, которая ведет к Токмаку. От города, в свою очередь, идут две важные трассы вглубь региона — на Мелитополь и Бердянск на берегу Азовского моря.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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