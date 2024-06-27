В Литве понадеялись на удар антибелорусских санкций по России

Глава МИД Литвы понадеялся, что санкции против Белоруссии ударят по России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис понадеялся, что введенные против Белоруссии санкции ударят по России. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Согласованные антибелорусские санкции глава МИД назвал «долгожданным шагом, который должен снизить возможности обхода санкций Евросоюза в отношении России». При этом он указал на то, что новые рестрикции против Минска не полностью соответствуют санкциям против Москвы, призвав граничащие с РФ и Белоруссией страны ЕС сохранять усиленные меры контроля.

26 июня стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии, с помощью которых страны ЕС планируют, в частности, усложнить поставки в Россию ряда товаров двойного назначения. Согласно совместному заявлению представительства Бельгии в Евросоюзе и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничительные меры должны закрыть «самую большую лазейку» в антироссийских санкциях.