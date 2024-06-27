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15:27, 26 июня 2024Экономика

В Европе достигли соглашения по новому пакету санкций против Белоруссии

Новые санкции ЕС против Белоруссии затронут борьбу с обходом действующих санкций

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Послы стран Евросоюза (ЕС) достигли принципиальной договоренности о новом пакете санкций против Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председательства Бельгии в Совете ЕС.

Уточняется, что новые ограничения против Белоруссии затронут в том числе борьбу с обходом уже действующих ограничений. Каким именно способом европейские власти собираются бороться с попытками Минска противостоять введенным санкциям, представители бельгийской стороны уточнять не стали.

В то же время в бельгийском председательстве заявили, что новый пакет санкций в отношении Белоруссии дополнит уже принятые меры против Минска. «Послы стран ЕС достигли принципиального соглашения о новом пакете санкций против Белоруссии», — резюмировали представители Бельгии.

Ранее о согласовании властями ЕС новых санкций против Белоруссии сообщило Reuters. Источники агентства уточнили, что главной целью очередных мер против Минска станет поддержка антироссийских ограничений. В Европе таким образом хотят закрыть все оставшиеся лазейки для обхода санкций в отношении РФ.

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