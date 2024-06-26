ЕС согласовал санкции против Белоруссии для поддержки антироссийских ограничений

Европейский союз (ЕС) согласовал новые санкции против Белоруссии, целью которых является поддержка антироссийских санкционных ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным дипломатических источников и представителей Бельгии, государства ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии, чтобы закрыть возможные пути обхода санкционных ограничений в отношении России.

24 июня Европейский союз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций.

По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, сразу после принятия новых ограничений начнется работа над 15-м пакетом санкций против России.