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14:40, 26 июня 2024Мир

ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии

ЕС согласовал санкции против Белоруссии для поддержки антироссийских ограничений

Фото: Omar Havana / AP

Европейский союз (ЕС) согласовал новые санкции против Белоруссии, целью которых является поддержка антироссийских санкционных ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным дипломатических источников и представителей Бельгии, государства ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии, чтобы закрыть возможные пути обхода санкционных ограничений в отношении России.

24 июня Европейский союз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций.

По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, сразу после принятия новых ограничений начнется работа над 15-м пакетом санкций против России.

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      Елизавета Мытарева
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