Европейский союз (ЕС) согласовал новые санкции против Белоруссии, целью которых является поддержка антироссийских санкционных ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным дипломатических источников и представителей Бельгии, государства ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии, чтобы закрыть возможные пути обхода санкционных ограничений в отношении России.
24 июня Европейский союз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций.
По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, сразу после принятия новых ограничений начнется работа над 15-м пакетом санкций против России.