В Финляндии заявили о работе над 15-м пакетом санкций ЕС против России

Глава МИД Финляндии: работа над 15-м пакетом санкций против РФ скоро начнется

Работа над 15-м пакетом санкций Европейского союза (ЕС) против России начнется сразу после принятия 14-го пакета рестрикций. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает ТАСС.

«Работа над следующим 15-м пакетом санкций против России начнется сразу после принятия предыдущего», — сообщила дипломат.

Она добавила, что обсуждение 14-го пакета санкций заняло «очень много времени», но она рада тому, что «постоянные представители государств-членов ЕС смогли согласовать его».

20 июня председательство Бельгии сообщило, что постпреды ЕС согласовали новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций. Председательство сообщило, что согласованный пакет «предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода».

