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00:11, 28 июня 2024Бывший СССР

В МАГАТЭ высказались о последствиях удара по посту радиационного контроля ЗАЭС

Гросси: угроз для ЗАЭС после уничтожения поста радиационного контроля нет

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Уничтожение поста радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не оказывает непосредственного влияния на безопасность станции. О последствиях произошедшего высказался глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте организации.

Уточняется, что ЗАЭС проинформировала агентство об уничтожении одного внешнего поста. Несмотря на отсутствие прямого влияния на безопасность станции, случившееся «стало частью продолжающейся эрозии ряда мер безопасности» во время конфликта, говорится в публикации.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по одному из постов радиационного контроля ЗАЭС, расположенному в Великой Знаменке. Об этом сообщила станция утром в среду, 26 июня. Тем временем Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило, что превышений радиационного фона на территории Энергодара в связи с разрушением поста нет.

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      Маргарита Пименова
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