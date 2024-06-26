ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по одному из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенному в Великой Знаменке. Об этом сообщила станция утром в среду, 26 июня. По данным представителей станции, с помощью таких постов осуществляется контроль окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения.

Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции представители Запорожской АЭС

Там также указали, что на данный момент радиационный контроль не превышает естественных фоновых значений. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) также сообщило, что превышений радиационного фона на территории Энергодара в связи с разрушением поста нет.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Названа основная цель систематических ударов ВСУ по Запорожской АЭС

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, украинская армия бьет по АЭС в Запорожье для того, чтобы потом свалить вину за повреждение объекта на Россию.

«Я полагаю, англосаксы уже посоветовали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому атаковать Запорожскую АЭС. В случае всего все свалят на Россию. Украина как бы идет защищать свое кровное», — пояснил он. По словам специалиста, для успешных атак станции ВСУ нужно будет перебраться на другой берег Днепра, так как АЭС имеет очень прочную броню.

В последнее время Киев все чаще начал атаковать как саму станцию, так и близлежащий к ней город — Энергодар. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, подобная активизация ВСУ связана с прошедшим в июне в Швейцарии «саммитом мира» по Украине. «Практически еженедельно мы фиксируем от 100 до 200 прилетов беспилотников, которые летят по Энергодару, по Запорожской области», — сказал он, отметив, что сейчас можно ожидать цепочки: украинская провокация, ее распространение в медиа, а затем вынесение в виде какого-то вопроса на заседание.

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Член общественной палаты Владимир Рогов, в свою очередь, усмотрел в действиях украинской армии возможную подготовку к захвату атомной электростанции. По его мнению, обесточивание энергообъектов может быть предвестником попытки высадки десанта у ЗАЭС.

Ранее несколько подразделений ЗАЭС остались без света

На прошлой неделе в результате очередной атаки ВСУ несколько подразделений станции остались без света. По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, электроснабжение пропало в транспортном цеху, типографии, насосных станциях, которые обеспечивают подачу питьевой воды на объекты станции, на складах с товарно-материальными ценностями и других объектах.

За несколько дней до этого была уничтожена подстанция «Луч» в Энергодаре, что привел к отключению электроэнергии в городе, и атакована подстанция «Радуга».

Атаки на Энергодар и ЗАЭС призвали остановить

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории. Он также отметил рост случаев таких провокаций, которые несут огромную угрозу безопасности.

«Это совершенно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, которые были приняты единогласно», — указал глава МАГАТЭ.