Черничук: несколько подразделений ЗАЭС остались без света после атаки ВСУ

Несколько подразделений Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС) остались без света после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, без электроснабжения остались транспортный цех, типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты станции, склады с товарно-материальными ценностями и ряд других объектов. Он назвал атаку ВСУ «ударом по безопасности ЗАЭС».

19 июня стало известно, что в результате атаки беспилотниками ВСУ была уничтожена подстанция «Луч» в Энергодаре. 21 июня Украина атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Представители ЗАЭС проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины на подстанцию «Радуга».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает, что активизация атак украинкой армии на Энергодар стала следствием «саммита мира» в Швейцарии.

