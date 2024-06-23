МАГАТЭ призвало остановить атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал остановить атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что использование дронов против АЭС и ее окрестностей становится все более частым, что несет угрозу безопасности.

«Это должно быть прекращено. Это совершенно неприемлемо и противоречит основам безопасности и конкретным принципам, которые были приняты единогласно», — подчеркнул Гросси.

19 июня стало известно, что в результате атаки беспилотниками ВСУ была уничтожена подстанция «Луч» в Энергодаре. 21 июня Украина атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Представители ЗАЭС проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины на подстанцию «Радуга».

