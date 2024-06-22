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22:34, 22 июня 2024Бывший СССР

Раскрыта цель ударов ВСУ по ЗАЭС

Матвийчук: ВСУ бьют по ЗАЭС с целью свалить вину на Россию

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС) для того, чтобы потом свалить вину за повреждение объекта на Россию. Цель ударов украинской армии раскрыл военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

«Я полагаю, англосаксы уже посоветовали Зеленскому атаковать Запорожскую АЭС. В случае всего все свалят на Россию. Украина как бы идет защищать свое кровное. Я полагаю, что ЗАЭС укреплена, настолько там прочная оборона», — сказал Матвийчук.

По его словам, для успешных атак ЗАЭС украинским военным нужно будет перебраться на другой берег Днепра. Однако из-за недостатка сил и ресурсов сделать это будет проблематично, подчеркнул эксперт.

19 июня стало известно, что в результате атаки беспилотниками ВСУ была уничтожена подстанция «Луч» в Энергодаре. 21 июня Украина атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Представители ЗАЭС проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины на подстанцию «Радуга».

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