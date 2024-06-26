ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля Запорожской АЭС (ЗАЭС), расположенному в Великой Знаменке. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ», — отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что специалистами АЭС «был выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины бьют по Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС) для того, чтобы потом свалить вину за повреждение объекта на Россию.

В свою очередь, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.