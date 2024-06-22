Сеновоз: атаки ВСУ на Энергодар могут привести к серьезным последствиям

Обстрелы гражданской инфраструктуры Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ) могут привести к серьезным последствиям. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз, пишет РИА Новости.

По его словам, Энергодар состоит в основном из многоквартирных домов. Он пояснил, что серьезные последствия могут наступить, если город останется без водо- и электроснабжения.

19 июня стало известно, что в результате атаки беспилотниками ВСУ была уничтожена подстанция «Луч» в Энергодаре. 21 июня Украина атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Представители ЗАЭС проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины на подстанцию «Радуга».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает, что активизация атак украинкой армии на Энергодар стала следствием «саммита мира» в Швейцарии.