В Херсонской области заявили, что Украина начала массовый сброс воды с ДнепроГЭС. С чем это может быть связано?

Сальдо заявил, что Украина начала массовый сброс воды с ДнепроГЭС

Украина начала срочный сброс воды с ДнепроГЭС, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его информации, на плотине открыты все шлюзы, вода будет прибывать в течение нескольких дней.

Большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

В свою очередь на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщили, что не ожидают рисков из-за сброса воды с ДнепроГЭС, находящейся выше по течению Днепра.

Официальные украинские источники на данный момент никак не прокомментировали поступившую информацию.

В Запорожской области опровергли информацию об открытии шлюзов

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС в подконтрольном Украине Запорожье.

Информация об открытии шлюзов в Запорожье не соответствует действительности.Шлюзы на плотине ДнепроГЭС по-прежнему закрыты. Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС Владимир Рогов председатель движения «Мы вместе с Россией»

Чиновник уточнил, что шандоры открыли после ракетного удара российских войск по машинному залу ДнепроГЭС-2, который был нанесен 22 марта текущего года. Это было сделано из-за повреждения генераторов и, как следствие, невозможности вырабатывать электроэнергию.

При этом необходимость в сбросе воды никуда не делась, это стали делать напрямую, открыв затворы, добавил Рогов.

В марте по объектам украинской энергетической системы было нанесено множество ударов, в том числе ракетной атаке подверглась ДнепроГЭС, пятая ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Шестой была Каховская ГЭС, разрушенная в июне 2023 года.

Стало известно, что в результате атаки станция ДнепроГЭС-2 выведена из строя на длительное время. ДнепроГЭС-1 пострадала меньше, в скором времени она сможет заработать вновь на полную мощность.

Сброс воды связали с наступлением российских военных под Крынками

Telegram-канал «Военная хроника» связал выбранное Украиной время для сброса воды с ДнепроГЭС с наступлением российских военных на островах под Крынками.

С учетом того, какое выбрано время, одна из причин — успехи российских войск на островах напротив Крынок в Херсонской области «Военная хроника»

Канал отмечает, что российские военные в ходе диверсионных рейдов «настолько часто стали разбирать украинские опорники», что скрывать ситуацию стало невозможно.

Военкор Юрий Котенок отметил, что ситуация в дельте Днепра меняется зеркально по сравнению с 2022 годом, теперь ВСУ пытаются любыми способами помешать продвижению ВС РФ.

Судя по всему, действительно, дельта «всплывет». Ситуация меняется зеркально по сравнению с 2022 годом. Теперь они нам стараются максимально затруднить/помешать форсировать Днепр Юрий Котенок военкор

23 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра было зачищено от разрозненных групп ВСУ, боестолкновения перекинулись на островную зону.

По его словам, украинская армия не прекращает попыток высадиться на левый берег Днепра. При этом, как утверждает Сальдо, российские войска топят большую часть лодок противника уже на подходе, а с теми, кто смог доплыть, разбираются на суше.

