На Запорожской АЭС оценили риски из-за сброса воды с ДнепроГЭС

РБК: на ЗАЭС не видят рисков для станции из-за сброса воды с ДнепроГЭС

Администрация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оценила риски для объекта, связанные со сбросом воды с ДнепроГЭС. Об этом сообщает РБК.

«На Запорожской АЭС не прогнозируют рисков для станции из-за сброса воды с ДнепроГЭС, находящейся выше по течению Днепра в подконтрольном Украине Запорожье», — пишет издание.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Украина начала срочный сброс воды с ДнепроГЭС. Он добавил, что значительного затопления прибрежных территорий в Херсонской области не ожидается, однако в зоне подтопления с большой долей вероятности окажутся острова в дельте Днепра.