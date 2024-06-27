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14:08, 27 июня 2024Мир

В Малайзии назвали период подачи заявки на вступление в БРИКС

Глава МИД Хасан: Малайзия подаст заявку на вступление в БРИКС в 2025 году

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Малайзия подаст заявку на вступление в БРИКС в 2025 году, когда станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом рассказал глава МИД страны Мохамад Хасан, передает ТАСС.

По словам Хасана, его страна подаст заявку в следующем году, во время председательства Бразилии в БРИКС. «Мы хотим присоединиться, когда будем председательствовать в АСЕАН, мы будем вести переговоры с Бразилией», — сказал дипломат.

18 июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил желание его страны стать частью постепенно расширяющегося объединения стран БРИКС. Он заявил, что решение принято и скоро Куала-Лумпур приступит к формальным процедурам.

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      Лина Пивоварова
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