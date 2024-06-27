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02:42, 27 июня 2024Россия

В Минюсте обвинили Запад в психологическом воздействии на россиян

Замминистра юстиции Свириденко: Запад психологически воздействует на россиян

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Запад пытается оказать психологическое воздействия на россиян, заявил в комментарии РИА Новости замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

«Мы фиксируем непрекращающиеся попытки оказания идеологического и психологического воздействия на российских граждан. Сегодня мы вынуждены противостоять таким явлениям как отрицание идеалов патриотизма, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, ценности семьи и брака», — сказал он.

По мнению чиновника, коллективный Запад предпринимает попытки подорвать суверенитет России. Москва, по словам Свириденко, активно противостоит этому.

Ранее президент России Владимир заявил, что эгоизм и высокомерие Запада приближают к точке невозврата и крайне опасному состоянию в мире. Он подчеркнул, что современная международная архитектура безопасности подорвана из-за действий США. Взамен российский лидер предложил выстроить новую систему для стран евразийского пространства.

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      Сергей Грехов
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