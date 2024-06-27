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15:51, 27 июня 2024Экономика

В Молдавии пригрозили ответственностью за использование карт «Мир»

Драгу: картами «Мир» нельзя пользоваться на конституционной территории Молдавии

Фото: Romberi / Shutterstock / Fotodom

Использование карт российской платежной системы «Мир» в Молдавии незаконно и грозит уголовной ответственностью. Об этом заявила глава Нацбанка республики Анка Драгу, ее цитирует РИА Новости.

По словам представителя регулятора, пользователями карт «Мир» занимаются спецслужбы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Я со всей уверенностью говорю, что по этим картам деньги не могут прийти в Молдову. Ими нельзя пользоваться на конституционной территории», — пригрозила Драгу и добавила, что истории о получении средств с помощью этих карт являются «частью гибридной войны».

При этом Драгу отметила, что Нацбанк Молдавии не может контролировать использование карт на территории Приднестровья, где подписано соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт для пенсионеров и бюджетников. На эти карты власти будут ежемесячно перечислять материальную помощь.

Молдавия пригрозила ввести санкции против Приднестровья, если выяснится, что банковская система там используется организованными преступными группировками для вывода денег с карт, использующих платежную систему «Мир», заявил спикер парламента республики Игорь Гросу. Председатель парламента Молдавии сообщил об этом после новостей, что жители Гагаузии начали получать деньги по таким картам и выводить их через банки Приднестровья.

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      Вячеслав Агапов
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