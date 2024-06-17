В Молдавии пригрозили Приднестровью санкциями из-за карт «Мир»

Гросу: Молдавия может ввести санкции против ПМР из-за карт «Мир»

Молдавия может ввести санкции против непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), если выяснится, что банковская система там используется организованными преступными группировками для вывода денег с карт, использующих платежную систему «Мир». Об этом заявил спикер парламента республики Игорь Гросу, передает «Радио Молдова».

«С банковской системой нельзя играть. Если вы предложите агрессору государственное финансирование подрывной деятельности в Республике Молдова или в любом другом государстве, санкции будут соответствующими», — подчеркнул он.

Сообщается, что председатель парламента Молдавии заявил об этом в контексте того, что жители молдавского автономного территориального образования Гагаузия начали получать деньги по картам с платежной системой «Мир». Несмотря на невозможность их использования на территории Молдавии, одним из способов получения этих денег стал их вывод через банки Приднестровья.

В апреле 2024 года Промсвязьбанк (ПСБ) запустил процесс открытия счетов для гагаузских пенсионеров и бюджетников. В июне состоялась рабочая встреча по вопросу реализации договоренностей, на которой присутствовали башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, а также мэры Тараклии и Оргеева Вячеслав Лупов и Татьяна Кочу и молдавский оппозиционный политик Илан Шор.