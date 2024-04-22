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18:29, 22 апреля 2024Экономика

ПСБ открыл счета для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузии

ПСБ запустил открытие счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Автономного территориального образования (АТО) Гагаузия Евгения Гуцул, а также заместитель председателя банка Михаил Дорофеев и председатель народного собрания АТО Дмитрий Константинов провели в Москве рабочую встречу, на которой обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей по гуманитарным выплатам в Гагаузии, а также сотрудничество в финансово-кредитной сфере.

В частности, ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии — первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате.

Таким образом, электронная платформа ПСБ выполняет важнейшую гуманитарную функцию дополнительной финансовой поддержки.

С 1 мая новым клиентам ПСБ из Республики Молдова — участникам реализуемой программы — также доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам (+один процент ко вкладу). Держателям карты «Твой кешбэк» предоставляются бесплатные обслуживание и СМС-информирование, специальный кешбэк два процента на все покупки по карте, а также бонусная коробочная программа «Защита плюс», в том числе включающая юридическую защиту, налоговую помощь и другие консультации.

Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие.

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      Татьяна Романова
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