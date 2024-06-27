В районе Харькова прозвучал взрыв

На севере Харькова прозвучал взрыв

В северной части Харькова прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает украинский телеканал «Общественное».

Отмечается, что источник взрыва, предположительно, находился за пределами города. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 9:03 в Харьковской области также была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь несколько взрывов прогремели в разных украинских регионах, в том числе в Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях.