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10:06, 27 июня 2024Бывший СССР

В районе Харькова прозвучал взрыв

На севере Харькова прозвучал взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В северной части Харькова прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает украинский телеканал «Общественное».

Отмечается, что источник взрыва, предположительно, находился за пределами города. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 9:03 в Харьковской области также была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь несколько взрывов прогремели в разных украинских регионах, в том числе в Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях.

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      Алевтина Запольская
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