В России мужчина сломал ногу бойцу СВО и избил его полуторогодовалую дочь

В Ростове-на-Дону мужчина избил бойца СВО и его детей

В Ростове-на-Дону мужчина избил бойца специальной военной операции (СВО) и его детей. Об этом сообщает издание «Привет-Ростов».

Поводом для конфликта стал лежавший на земле электросамокат. Его предполагаемый владелец напал на участника СВО, сломав ему лодыжку. Помимо этого, он несколько раз ударил по голове полуторагодовалую дочь бойца и распылил перцовый аэрозоль в лицо сыну военнослужащего.

Участнику СВО и членам его семьи потребовалась медицинская помощь, мужчине наложили гипс.

Ранее в Ростове-на-Дону другого бойца СВО избили из-за надписи «Вагнер» на автомобильном номере. Увидев номер, охранники главного городского автовокзала якобы стали оскорблять бойца. Помимо этого, они помочились на его военный билет, заявил пострадавший солдат. В 2023-м году Ростов-на-Дону непродолжительное время удерживался бойцами «Вагнера» во время бунта основателя военной компании Евгения Пригожина.

