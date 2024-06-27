Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:06, 27 июня 2024Экономика

В России оценили перспективы пилота по внедрению исламского банкинга

Замглавы Минфина Чебесков: пилот по внедрению исламского банкинга в РФ продлят
Иван Чебесков

Иван Чебесков . Фото: РИА Новости

Пилотный проект по внедрению исламского банкинга в России, изначально рассчитанный на два года, будет продлен. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, его слова приводит РИА Новости.

Замглавы ведомства сообщил, что за год действия вышеуказанного эксперимента российские власти получили достаточно опыта для дальнейшей пролонгации пилота. Более того, в Минфине хотят распространить географию норм исламского банкинга на всей территории страны. «Эти инструменты нужно вводить законодательно на всей территории страны», — резюмировал Чебесков.

Он добавил, что уже сейчас в Минфине рассматривают возможность введения комплексного регулирования по всей России, а не только в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Подобные меры следует распространить и на другие регионы страны, считает замминистра финансов.

Материалы по теме:
Аллах дает. В России хотят разрешить вести бизнес по законам шариата. Почему инвесторы ждали этого годами?
Аллах дает.В России хотят разрешить вести бизнес по законам шариата. Почему инвесторы ждали этого годами?
26 июля 2022
Аллах дает. В России хотят разрешить вести бизнес по законам шариата. Почему инвесторы ждали этого годами?
Аллах дает.В России хотят разрешить вести бизнес по законам шариата. Почему инвесторы ждали этого годами?
26 июля 2022

Эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал в четырех российских регионах 1 сентября 2023 года. Пилот подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама, включая запрет на выдачу классических займов под проценты. Вместо этого используются другие формы, в том числе рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

Подобную систему Чебесков назвал эталонной, так как у традиционных финансов, по его словам, есть свои ограничения и проблемы с точки зрения этики, ответственности и устойчивости. Он также отметил, что за последнее время интерес к исламскому банкингу в стране вышел далеко за рамки религии, и рекомендовал отечественным финансовым организациям брать с такой системы пример. «Финансы должны быть построены на других принципах», — заключил замглавы ведомства.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Товарищи, рыть окопы и строить». В России отправили тысячи мигрантов в зону СВО

      В Армении сравнили свою страну с Украиной

      В ВСУ заявили о напряженной ситуации в районе Торецка

      84-летнего россиянина засосало на собственном огороде в трясину

      В России ответили на обвинение Шольца в нежелании мира на Украине

      Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса едва не потеряла штаны на прогулке

      Полковник объяснил долет украинских беспилотников до Московской и Тверской областей

      Жителя Крыма осудили на 12 лет за госизмену

      Любитель онлайн-игр приехал к сопернику в другой город домой и ударил его молотком

      Курс рубля резко вырос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше