В России оценили перспективы пилота по внедрению исламского банкинга

Замглавы Минфина Чебесков: пилот по внедрению исламского банкинга в РФ продлят

Пилотный проект по внедрению исламского банкинга в России, изначально рассчитанный на два года, будет продлен. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, его слова приводит РИА Новости.

Замглавы ведомства сообщил, что за год действия вышеуказанного эксперимента российские власти получили достаточно опыта для дальнейшей пролонгации пилота. Более того, в Минфине хотят распространить географию норм исламского банкинга на всей территории страны. «Эти инструменты нужно вводить законодательно на всей территории страны», — резюмировал Чебесков.

Он добавил, что уже сейчас в Минфине рассматривают возможность введения комплексного регулирования по всей России, а не только в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Подобные меры следует распространить и на другие регионы страны, считает замминистра финансов.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал в четырех российских регионах 1 сентября 2023 года. Пилот подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама, включая запрет на выдачу классических займов под проценты. Вместо этого используются другие формы, в том числе рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

Подобную систему Чебесков назвал эталонной, так как у традиционных финансов, по его словам, есть свои ограничения и проблемы с точки зрения этики, ответственности и устойчивости. Он также отметил, что за последнее время интерес к исламскому банкингу в стране вышел далеко за рамки религии, и рекомендовал отечественным финансовым организациям брать с такой системы пример. «Финансы должны быть построены на других принципах», — заключил замглавы ведомства.