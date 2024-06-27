В России ответили на обвинение Шольца в нежелании мира на Украине

Депутат Чепа: Шольц пытается переложить вину с больной головы на здоровую

Обвинения канцлера Германии Олафа Шольца в том, что Россия не хочет мира на Украине, кажутся странными ввиду того, что и президент страны Владимир Путин, и другие политические деятели всегда говорят об открытости к диалогу. Это заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Трудно комментировать такие заявления. Может, Шольц никого не слышит, кроме себя. Другую причину найти сложно. Дело в том, что все, начиная от президента и заканчивая любыми другими политическими деятелями России, всегда говорили и продолжают говорить о том, что мы готовы к диалогу на протяжении уже многих лет», — сказал депутат.

Чепа напомнил, что Россия пытается добиться мира в регионе уже давно, начиная с Минских соглашений. При этом, по его словам, Германия, заявляя о приверженности миру и переговорам, заявляла о том, что не собиралась исполнять достигнутые договоренности, но только вводила в заблуждение Россию.

«И сегодня Шольц пытается переложить вину с больной головы на здоровую. Это какие-то двойные, тройные стандарты», — заметил политик.

Ранее Шольц заявил, что Россия не желает мира на Украине и отказывается от диалога по урегулированию вооруженного конфликта.