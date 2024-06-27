Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 27 июня 2024Мир

Шольц обвинил Россию в нежелании мира на Украине

Канцлер Германии Шольц: РФ не желает мира на Украине и отказывается от диалога
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannes P. Albert / dpa / Globallookpress.com

Россия не желает мира на Украине и отказывается от диалога по урегулированию вооруженного конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Фрагмент выступления в бундестаге доступен на странице главы немецкого правительства в соцсети Х.

«Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией», — подчеркнул бундесканцлер.

Ранее глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Йоханнес Винкель призвал депортировать на родину находящихся в Германии украинских мужчин призывного возраста. По словам политика, поставлять Украине вооружения и «одновременно лишать ее солдат» — это «откровенно цинично».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не кровоточат». Военный врач рассказал о нетипичных ранах у пострадавших от удара ВСУ в Севастополе

      Российский депутат попался с поддельными водительскими правами и липовым паспортом

      Российский пенсионер устал от ям на дороге и решил сам их отремонтировать

      Россия рекордно нарастила товарооборот с еще одной страной

      Раскрыты возможности новых российских быстроходных катеров

      Известная юмористка из Белоруссии назвала отличия страны от России

      Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах

      Названо число подписанных Киевом соглашений о безопасности с ЕС

      HR-эксперт назвал способы избежать выгорания на работе

      Снявшего на видео несчастный случай с коллегой на заводе россиянина осудили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше