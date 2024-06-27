Шольц обвинил Россию в нежелании мира на Украине

Канцлер Германии Шольц: РФ не желает мира на Украине и отказывается от диалога

Россия не желает мира на Украине и отказывается от диалога по урегулированию вооруженного конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Фрагмент выступления в бундестаге доступен на странице главы немецкого правительства в соцсети Х.

«Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией», — подчеркнул бундесканцлер.

Ранее глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Йоханнес Винкель призвал депортировать на родину находящихся в Германии украинских мужчин призывного возраста. По словам политика, поставлять Украине вооружения и «одновременно лишать ее солдат» — это «откровенно цинично».