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16:38, 26 июня 2024Мир

Немецкий политик призвал депортировать на родину украинских мужчин призывного возраста

Welt: политик Винкель призвал депортировать украинцев призывного возраста

Фото: VH-studio / Shutterstock / Fotodom

Находящихся в Германии украинских мужчин призывного возраста необходимо депортировать на родину. С таким заявлением в эфире немецкого телеканала Welt выступил глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель.

«Украинские мужчины призывного возраста не должны иметь никакого права на защиту в Германии, но должны защищать свою страну», — сказал политик.

По мнению Винкеля, поставлять Украине вооружения и «одновременно лишать ее солдат» — это «откровенно цинично».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что высылка из страны не угрожает украинским гражданам при условии, если они работают в Германии.

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      Виктория Кондратьева
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