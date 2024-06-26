Немецкий политик призвал депортировать на родину украинских мужчин призывного возраста

Welt: политик Винкель призвал депортировать украинцев призывного возраста

Находящихся в Германии украинских мужчин призывного возраста необходимо депортировать на родину. С таким заявлением в эфире немецкого телеканала Welt выступил глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель.

«Украинские мужчины призывного возраста не должны иметь никакого права на защиту в Германии, но должны защищать свою страну», — сказал политик.

По мнению Винкеля, поставлять Украине вооружения и «одновременно лишать ее солдат» — это «откровенно цинично».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что высылка из страны не угрожает украинским гражданам при условии, если они работают в Германии.