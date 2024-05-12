Шольц заявил об условии для высылки украинцев из Германии

Шольц: высылка из Германии не угрожает работающим украинцам

Канцлер Олаф Шольц заявил, что высылка из страны не угрожает гражданам Украины, при условии, если они работают в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RND.

В ходе свое выступления канцлер рассказал, что рынок труда остро нуждается в сотнях тысячах рабочих рук, при этом трудоустройство обеспечивает безопасность пребывания украинцев. «Мы хотим, чтобы те, кто прибыл сюда с Украины, работали, если они в состоянии это делать», — сообщил Шольц. При этом многие украинцы уже работают, отметил он.

Шольц также подчеркнул, что отмена выдачи украинских паспортов военнообязанным гражданам Украины за рубежом не поставит под угрозу их пребывание в Германии.

Ранее сообщалось, что в Киеве ждут одобрения Европейского союза, чтобы приостановить действие всех заграничных паспортов и водительских удостоверений для мужчин от 18 до 60 лет, проживающих за границей.

В апреле кабинет министров Украины принял постановление, которое запрещает украинцам призывного возраста получать загранпаспорт за пределами страны. Паспорта, в качестве исключений, будут выдаваться инвалидам, их родственникам и сопровождающим и лицам, которые имеют с детей с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей.