В Киеве захотели остановить действие загранпаспортов украинцев

Экс-премьер Азаров: Киев ждет отмашки ЕС для остановки действий загранпаспортов

В Киеве ждут одобрения Европейского союза (ЕС), чтобы приостановить действие всех заграничных паспортов и водительских удостоверений для мужчин от 18 до 60 лет, проживающих за границей. Об этом в воскресенье, 5 мая, в своем Telegram-канале написал экс-министр Украины Николай Азаров.

По словам экс-премьера, Киев готовится ввести ограничения с 1 июня. Украинские дипломаты активно продвигают эту инициативу в ЕС, лидеры которого пока против, поскольку опасаются нелегальной миграции на своих территориях и возможных актов насилия со стороны украинских беженцев.

Азаров отмечает, что остановка Киевом 22 апреля выдачи документов и оказания консульских услуг не принесла желаемого результата — лишь 50 мужчин призывного возраста после этого вернулись в страну.

22 апреля сообщалось, что округа Германии потребовали прекратить поток украинских беженцев.