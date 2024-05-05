Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:26, 5 мая 2024Бывший СССР

В Киеве захотели остановить действие загранпаспортов украинцев

Экс-премьер Азаров: Киев ждет отмашки ЕС для остановки действий загранпаспортов

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Киеве ждут одобрения Европейского союза (ЕС), чтобы приостановить действие всех заграничных паспортов и водительских удостоверений для мужчин от 18 до 60 лет, проживающих за границей. Об этом в воскресенье, 5 мая, в своем Telegram-канале написал экс-министр Украины Николай Азаров.

По словам экс-премьера, Киев готовится ввести ограничения с 1 июня. Украинские дипломаты активно продвигают эту инициативу в ЕС, лидеры которого пока против, поскольку опасаются нелегальной миграции на своих территориях и возможных актов насилия со стороны украинских беженцев.

Азаров отмечает, что остановка Киевом 22 апреля выдачи документов и оказания консульских услуг не принесла желаемого результата — лишь 50 мужчин призывного возраста после этого вернулись в страну.

22 апреля сообщалось, что округа Германии потребовали прекратить поток украинских беженцев.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт Очеретино

      Названы последствия требования кредиторами выплат по госдолгу Украины

      В США спрогнозировали потерю Украиной Часова Яра

      Российские войска уничтожили склады западных ракет в районе Одессы

      Вторая ракетка мира заявила о нехватке времени на выпивку

      Макрон раскритиковал ограничение в два президентских срока подряд

      Жители Улан-Удэ взбунтовались против строительства колонии на 3000 мест

      Защищавший Ефремова адвокат заявил о желании поскорее вернуться на СВО

      Стало известно о массовом бегстве украинских уклонистов в Молдавию

      Роскомнадзор сообщил об удалении TikTok запрещенных материалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше