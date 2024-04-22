Округа Германии потребовали остановить поток украинских беженцев

Die Welt: немецкие округа потребовали остановить поток украинских беженцев

Немецкие округа потребовали прекратить поток украинских беженцев, заявил президент Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхард Загер. Его слова передает Die Welt.

«Некоторые районы и муниципалитеты охвачены легальной и нелегальной миграцией. Интеграция всех этих людей больше невозможна. Проблемы только увеличиваются. При всей важности солидарности с Украиной мы задаемся вопросом, нужно ли приезжать к нам такому количеству людей», — сказал Загер.

Вместо этого он предложил «жилье на безопасном западе Украины». «Возможно, Польша также была бы готова принять больше украинских беженцев, если бы была поддержка со стороны ЕС», — добавил президент Немецкой ассоциации округов.

По состоянию на март в Федеральном ведомстве по делам миграции Германии около 1,65 миллионов украинских беженцев. Такие данные опубликовало издание Spiegel. Год назад их было 1,4 миллиона.

В феврале издание Bild писало, что в Германии только 25,2 процента беженцев с Украины устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест. В стране украинским беженцам выплачивают пособие на сумму в 563 евро, еще до 471 евро выплачивается на ребенка. Также правительство покрывает жилищные и дополнительные расходы.