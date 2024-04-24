Кабмин Украины принял запрет на получение загранпаспортов за пределами страны

Кабмин Украины принял документ, запрещающий получать загранпаспорт за границей

Кабинет министров Украины принял постановление, которое запрещает украинцам призывного возраста получать загранпаспорт за пределами страны, передает издание «Страна.ua».

«Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы», — указано в документе.

Помимо этого, отмечается, что пересылка паспортов в зарубежные дипломатические учреждения Украины не производится.

Паспорта, в качестве исключений, будут выдаваться инвалидам, их родственникам и сопровождающим и лицам, которые имеют с детей с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ в консульских услугах фразой «парни в окопах очень устали». По его словам, прекращение консульского обслуживания украинских мужчин призывного возраста, проживающих за границей, является шагом для обеспечения справедливости.

