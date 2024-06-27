В России предложили отменить пошлину за регистрацию брака

Вице-спикер Думы Даванков предложил отменить пошлину за регистрацию брака

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков от партии «Новые люди» выступил с предложением отменить в России пошлину за регистрацию брака. Соответствующее обращение он направил главе Минфина Антону Силуанову, передает РБК.

Он напомнил, что сейчас размер пошлины за регистрацию брака в стране составляет 350 рублей. По мнению Даванкова, убрав эту сумму, государство продемонстрирует россиянам поддержку института брака.

Даванков обратил внимание на то, что снижение пошлины за регистрацию брака до 0 рублей при увеличении пошлины на развод до пяти тысяч рублей не повлечет выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы России.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» предположила, что увеличение пошлины за развод не поможет укрепить российские семьи.

26 июня в Минфине предложили увеличить размер ряда госпошлин. Соответствующие инициативы попали в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту. До этого законопроект был принят в первом чтении Госдумой. Нововведения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

Так, значительные корректировки затронут ряд государственных пошлин, уплачиваемых физлицами. К примеру, за расторжение брака пошлину планируют поднять с 650 рублей до пяти тысяч рублей.