В России захотели сделать параллельный импорт бессрочным

Замглавы ФАС Пузыревский призвал сделать режим параллельного импорта постоянным

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выступают за закрепление на законодательном уровне работы параллельного импорта на постоянной основе. О целесообразности подобной меры заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский, его слова приводит «Интерфакс».

Он считает необходимым не отказываться от подобного механизма в долгосрочной перспективе с учетом усиления санкционного давления западных стран на Россию. Временный характер норм, по его мнению, следует пересмотреть и сделать их бессрочными. Однако для добросовестных иностранных правообладателей, которые законно осуществляют свою деятельность на территории России, как уточнил Пузыревский, можно сделать исключение и сохранить за ними «соответствующие гарантии».

Механизм параллельного импорта, действующий сейчас в РФ, принес определенную пользу. Речь идет в том числе о сохранении стабильного объема товаров, «который необходим с точки зрения потребителей», и позволил снизить уровень влияния правообладателей на эти процессы. Закрепление за подобным механизмом бессрочного характера на законодательном уровне сохранит стабильный ассортимент иностранной продукции на российском рынке, резюмировал Пузыревский.

Программу параллельного импорта запустили в России в 2022 году в ответ на ввод масштабных санкций со стороны западных стран. Этот инструмент позволяет отечественным компаниям ввозить в страну иностранные товары без согласия правообладателя с учетом международного принципа исчерпания авторских прав. По такому принципу поставляются те категории зарубежной продукции, которые не выпускаются в РФ и от экспорта которых отказался зарубежный производитель.

Ранее директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов заявил о решении властей продлить программу параллельного импорта на 2025 год. В то же время, как заверил он, число разрешенных к провозу в Россию брендов будет сокращаться.