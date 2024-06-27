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13:15, 27 июня 2024Экономика

В России захотели сделать параллельный импорт бессрочным

Замглавы ФАС Пузыревский призвал сделать режим параллельного импорта постоянным

Фото: РИА Новости

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выступают за закрепление на законодательном уровне работы параллельного импорта на постоянной основе. О целесообразности подобной меры заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Пузыревский, его слова приводит «Интерфакс».

Он считает необходимым не отказываться от подобного механизма в долгосрочной перспективе с учетом усиления санкционного давления западных стран на Россию. Временный характер норм, по его мнению, следует пересмотреть и сделать их бессрочными. Однако для добросовестных иностранных правообладателей, которые законно осуществляют свою деятельность на территории России, как уточнил Пузыревский, можно сделать исключение и сохранить за ними «соответствующие гарантии».

Механизм параллельного импорта, действующий сейчас в РФ, принес определенную пользу. Речь идет в том числе о сохранении стабильного объема товаров, «который необходим с точки зрения потребителей», и позволил снизить уровень влияния правообладателей на эти процессы. Закрепление за подобным механизмом бессрочного характера на законодательном уровне сохранит стабильный ассортимент иностранной продукции на российском рынке, резюмировал Пузыревский.

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Программу параллельного импорта запустили в России в 2022 году в ответ на ввод масштабных санкций со стороны западных стран. Этот инструмент позволяет отечественным компаниям ввозить в страну иностранные товары без согласия правообладателя с учетом международного принципа исчерпания авторских прав. По такому принципу поставляются те категории зарубежной продукции, которые не выпускаются в РФ и от экспорта которых отказался зарубежный производитель.

Ранее директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов заявил о решении властей продлить программу параллельного импорта на 2025 год. В то же время, как заверил он, число разрешенных к провозу в Россию брендов будет сокращаться.

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