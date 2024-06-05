В России решили продлить программу параллельного импорта

Минпромторг: механизм параллельного импорта в РФ планируют продлить на 2025 год

Механизм параллельного импорта в России решили продлить на 2025 год. О планах по продлению программы на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов, его цитирует ТАСС.

По словам главы ведомства, система параллельного импорта продолжит работу, однако число разрешенных к ввозу брендов будет сокращаться.

Ранее вице-премьер, действующий на тот момент глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что механизм будет подвергаться корректировке. По его словам, постепенное уменьшение перечня и номенклатуры товаров, которые будут ввозиться в Россию, происходит по мере того, как отечественные компании выходят на нужные объемы производства.

В феврале 2024 года Минпромторг расширил перечень товаров, разрешенных к ввозу в РФ без одобрения правообладателя. В него внесли вентиляторы испанских брендов Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System и горнодобывающее оборудование Dewalt, Epiroc и Husqvarna, а также ряд наименований косметики, парфюмерии и одежды.

В январе депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что параллельный импорт в Россию осложняют вторичные санкции для дружественных стран, которые хотели бы продолжать сотрудничество. Инициаторы санкций пытаются воздействовать на третьи страны и компании и создают дополнительные трудности в оплате и логистике.