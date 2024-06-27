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14:57, 27 июня 2024Россия

В России захотели законодательно признать право ребенка на жизнь до его рождения

В Госдуму внесут законопроект о признании права ребенка на жизнь до его рождения

Фото: Yuri Arcurs / IMAGO / Zoonar.com / Globallookpress.com

В России захотели законодательно признать право ребенка на жизнь и охрану здоровья до его рождения — соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшие дни. Об этом сообщил зампредседателя нижней палаты Петр Толстой во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме, видео публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Это очень важно, об этом говорят наши врачи (...) Все мы работаем над тем, чтобы создать законодательную базу новой России на основе наших традиций и ценностей», — заявил Толстой.

Депутат также анонсировал внесение законопроекта о запрете на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

Ранее заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов сообщил о подготовке закона, который бы запретил в России идеологию чайлдфри.

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      Елена Торубарова
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