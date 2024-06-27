В России захотели законодательно признать право ребенка на жизнь до его рождения

В России захотели законодательно признать право ребенка на жизнь и охрану здоровья до его рождения — соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшие дни. Об этом сообщил зампредседателя нижней палаты Петр Толстой во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме, видео публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Это очень важно, об этом говорят наши врачи (...) Все мы работаем над тем, чтобы создать законодательную базу новой России на основе наших традиций и ценностей», — заявил Толстой.
Депутат также анонсировал внесение законопроекта о запрете на усыновление детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
Ранее заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов сообщил о подготовке закона, который бы запретил в России идеологию чайлдфри.